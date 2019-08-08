Киев, , 01:04 — REGNUM

О планах баллотироваться на второй срок на пост мэра Киева заявил действующий глава города Виталий Кличко в интервью «Левому берегу».

«Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться — не в моих принципах», — сказал Кличко.

Напомним, выборы мэра Киева, Львова и других украинских городов планировалось провести 25 октября 2020 года.

В июле у Кличко возник конфликт с Андреем Богданом, главой администрации украинского президента, заявившим, что действующего мэра надо уволить.

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