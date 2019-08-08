Бишкек, 8 августа 2019, 00:38 — REGNUM
Ряд круглосуточных магазинов Бишкека, обычно работающие круглые сутки, закрылись. Витрины торговых объектов закрыты рольставнями. Это традиционный для Киргизии способ избежать разграбления торговой точки в случае массовых беспорядков и мародерств.
Бишкек подвергался нашествию мародеров дважды при насильственной смене власти — в марте 2005 и апреле 2010 годов. Тогда бегство президентов страны сопровождалось всплесками насилия, многочисленными жертвами и параличом правоохранительных органов.
Нынешний рост напряженности связан с провальной попыткой киргизского спецназа арестовать Алмазбека Атамбаева в его резиденции. Представители торговых сетей опасаются, что конфликт выплеснется за пределы Кой-Таша.