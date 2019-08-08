Ереван, , 00:36 — REGNUM

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в узурпации власти по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года, считают, что судебный процесс по делу бывшего президента искусственно затягивается с целью удержать его под стражей как можно дольше. Об этом они заявили 7 августа во время пресс-конференции.

Роберт Кочарян в зале суда © Photolure

По словам адвоката Арама Орбеляна, фактически Кочарян арестован бессрочно, не имея возможности обжаловать решение о своем аресте.

«Почти два месяца или полтора месяца, как не происходит никаких процессов, что явным образом является грубым нарушением прав человека, нарушением прав, предусмотренных и Конституцией, и Европейской конвенцией о защите прав человека, и Публичным пактом о политических и гражданских правах ООН. То есть, человек не может находиться под арестом на неопределенный срок без возможности какого-либо судебного надзора», — сказал Орбелян.

По словам адвоката, в дополнение к 7 заявлениям, поданным в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), они рассматривают возможность обращения в Комитет по правам человека ООН, а также дальнейшие внутригосударственные шаги.

Адвокат Ованнес Худоян подчеркнул, что защита Роберта Кочаряна требует соблюдения прав своего подзащитного и продолжения публичного судебного процесса.

«Мы настаиваем на проведении публичного судебного процесса, независимо от наличия судьи и участия прокуратуры», — сказал Худоян, не пояснив, однако, как конкретно они это сделают.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян обвиняется по ч. 1 ст. 300.1 (свержение конституционного строя) и по п. 2 ч. 4 ст. 311 (получение взятки в особо крупных размерах) Уголовного кодекса РА.