Луганск, , 23:39 — REGNUM

Подразделения Вооружённых сил Украины вечером 7 августа обстреляли из миномётов населённый пункт Логвиново в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

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«По приказу нового командующего так называемой «Операцией объединённых сил» генерал-лейтенанта Владимира Кравченко боевики 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в 20:50 открыли огонь по нашим позициям в районе населённого пункта Логвиново из запрещённых Минскими договорённостями 120-миллиметровых миномётов», — приводит его слова «Луганскинформцентр».

Осадчий отметил, что, «несмотря на применение боеприпасов такого калибра», в результате обстрелов ни один военнослужащий ЛНР не пострадал.

Он добавил, что власти Луганской Народной Республики призывают все международные организации «оказать давление на украинские вооружённые формирования с целью сохранения перемирия и прекращения геноцида народа Донбасса».

Как передавало ИА REGNUM, новый бессрочный режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 21 июля в соответствии с договорённостями, достигнутыми на переговорах трёхсторонней контактной группы в Минске. Предыдущее перемирие в зоне конфликта формально действовало с 8 марта по 20 июля.