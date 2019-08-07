Бишкек, 7 августа 2019, 23:36 — REGNUM
В ходе переговоров между замглавы МВД Курсаном Асановым и представителями экс-президента Киргизии Атамбаева, последние выдвинули единственное требование.
По словам соратника Атамбаева экс-депутата Равшана Жээнбекова, «мы поставили только одно условие — убрать милицию».
Что ответили представители МВД — неизвестно.
Отметим, что в киргизской столице все спокойно. Никаких признаков беспорядков нет. Город погрузился в сон.
Вещание принадлежащих Атамбаеву телеканалов серьезно ограничено — программы телеканала «Апрель» недоступны в киргизских кабельных сетях. Но при этом трансляция сохраняется в Youtube.