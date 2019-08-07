Тирасполь, , 23:16 — REGNUM

Миссия ОБСЕ в Молдавии пригласит международного эксперта для проведения консультаций по поводу взаимодействия банковских систем Молдавии и Приднестровье. Об этом сообщил на встрече с президентом ПМР Вадимом Красносельским глава миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкирх, передает ИА REGNUM.

Вадим Красносельский провел встречу с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом Gos-pmr.ru

По словам Красносельского, взаимодействие в банковской сфере остается в числе актуальных вопросов переговорной повестки. Среди других таких вопросов — телекоммуникации, прекращение политически мотивированных уголовных дел, полноценное функционирование моста через Днестр в районе сёл Бычок и Гура-Быкулуй, а также разблокирование северной ветки железной дороги.

Президент добавил, что многие вопросы остаются неурегулированными в связи с бездействием молдавской стороны, а международные посредники и наблюдатели могли бы повлиять на активизацию переговорного процесса.

Клаус Нойкирх напомнил, что недавно Молдавию и ПМР посетили посредники и наблюдатели в переговорном процессе, встретились главные переговорщики сторон, и между сторонами наметилась динамика в переговорах. Обсуждалась и подготовка к проведению встречи в формате «5+2» в Братиславе и неформальной Баварской конференции в ноябре.

Нойкирх также рассказал, что ОБСЕ провела тендер, определивший компанию, которая оценит техническое состояние открытого в 2017 году моста через Днестр у сел Гура Быкулуй и Бычок. Кроме того, обсуждается вопрос о ремонте не только моста, но и автотрассы, частью которой он является.