Анкара, , 23:11 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации. Об этом Эрдоган сказал сегодня, 7 августа, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган Горбаруков Александр © ИА REGNUM

«Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Крымские татары — это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашими приоритетами защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности», — сказал Эрдоган.

Также президент Турции отметил, что он не оставляет надежд на скорое завершение конфликта на Украине. Анкара при этом, по словам Эрдогана, поддерживает Минский процесс и миссию ОБСЕ, в которой также есть и турецкие дипломаты.

Отдельно Эрдоган отметил, что в Донбассе недавно погибли четверо украинских военнослужащих.

«Я приношу соболезнования президенту Украины и ее народу», — добавил президент Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Турции с момента возвращения Крыма в состав России не признавали волеизъявления жителей полуострова, которые решили свою судьбу на референдуме о самоопределении.