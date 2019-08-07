Бишкек, , 22:55 — REGNUM

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков намерен 8 августа провести заседание Совета безопасности республики, на котором будет обсуждаться ситуация с неудавшейся попыткой задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Сооронбай Жээнбеков Пресс-служба президента Киргизии

Напомним, что сегодня вечером, 7 августа, милицейский спецназ попытался задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш, которое находится в 20 километрах от Бишкека.

Атамбаев заблаговременно собрал в своей резиденции внушительную группу сторонников, а также журналистов. В итоге штурм резиденции провалился — часть спецназовцев сдалась сторонникам Атамбаева.

По предварительным данным, в результате столкновений 36 человек получили ранения, в том числе журналистка местного издания и один сотрудник спецслужб, позднее он скончался в больнице.