Кишинёв, , 22:46 — REGNUM

МИД Молдавии намерен пресечь практику, когда бывшие депутаты и чиновники еще долгое время после прекращения мандата продолжают пользоваться дипломатическими паспортами, в частности пересекая без проверки границу. Как передает ИА REGNUM, в МИДЕИ сообщили, что направили в МВД список лиц, чьи диппаспорта были признаны недействительными.

Теперь при предъявлении этими лицами таких спецдокументов на пункте перехода границы, их будут изымать и направлять в МИД для их изъятия из национальной паспортной системы.

Ранее, отметим, выяснилось, что целый ряд бывших депутатов и чиновников много лет незаконно пользуются дипломатическими паспортами.