Бишкек, , 22:18 — REGNUM

По сообщениям очевидцев, после непродолжительного затишья вновь обострилась ситуация в районе резиденции экс-президента Киргизии. Прибывшие на место столкновений сотрудники милиции вступили в конфликт со сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Милиция одержала победу в стычке. По сообщению ряда СМИ, силовики начали вторую попытку штурма резиденции бывшего главы государства.

Ряд источников сообщают, что на помощь экс-президенту из регионов страны выдвинулись автоколонны с его сторонниками. Отметим, что последним данным, в результате столкновений ранения получили более 30 человек, боец спецназа скончался.