Бишкек, , 22:16 — REGNUM

Милицейский спецназ Киргизии начал вторую попытку штурма резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает киргизское телевидение.

Точного подтверждения этой информации нет, так как данные из Кой-Таша приходят противоречивые.

Напомним, что сегодня правоохранительные органы Киргизии попытались задержать экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Но сделать это им пока не удалось.

Первый штурм был отбит, и часть спецназовцев сдалась в плен сторонникам Атамбаева. Силовики стягивают к Кой-Ташу подкрепление. Также к резиденции бывшего президента стягиваются его сторонники.