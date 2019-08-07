Вашингтон, 7 августа 2019, 22:10 — REGNUM
Госсекретарь США Майк Помпео обещает возобновление переговоров с Северной Кореей «через пару недель», 7 августа передает агентство Reuters.
Помпео отметил, что Соединенные Штаты не считают запуски ракет КНДР нарушением договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Госсекретарь США надеется, что новые переговоры позволят «выполнить то, о чем оба лидера договорились еще в июне прошлого года в Сингапуре».
Читайте также: Помпео рассказал о реакции США на новые ракетные пуски КНДР