Бишкек, , 22:05 — REGNUM

Бывший вице-премьер-министр Киргизии Дуйшенбек Зилалиев в ходе пресс-конференции заявил, что информация госкомитета нацбезопасности о том, что его супруга отмывает деньги через банк в Латвии, не соответствует действительности.

По словам экс-чиновника, накопительные счета в зарубежном банке были открыты для того, чтобы собрать деньги на учебу для его несовершеннолетних детей. При этом, как утверждает Зилалиев, речь идет о небольших суммах.

В свою очередь супруга экс-вице-премьера Зульфия Зилалиева сообщила о том, что депозитный счет в латвийском банке является сугубо накопительным и никаких денежных операций не предполагает. Он был открыт в 2016 году, и на него было перечислено $42 тысячи (2,7 млн рублей) — по $14 тысяч (913 тысяч рублей) на каждого из трех ее детей. Деньги получены от продажи трехкомнатной квартиры.

Отвечая на вопрос о том, почему она предпочла открыть счет в Латвии, а не у себя на родине — в Киргизии, супруга бывшего высокопоставленного чиновника заявила, что не доверяет киргизстанской банковской системе.

Напомним, ранее спецслужбы Киргизии сообщили о том, что правоохранительные органы Латвии возбудили против супруги и троих детей бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева уголовное дело об отмывании особо крупной суммы денег через один из латвийских банков.

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