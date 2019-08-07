Нью-Дели, , 21:56 — REGNUM

Пакистанские власти приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, сообщает 7 августа. Исламабад также прекратил двустороннюю торговлю.

Данное решение принято в ответ на односторонние действия Дели по фактической ликвидации особого статуса и автономии в составе Индии штата Джамму и Кашмир, разделенного по Силмским соглашениям 1972 года между Индией и Пакистаном, но остающегося спорной территорией, на которую претендуют как Дели, так и Исламабад.

В соответствии с решением индийского правительства, составленного недавно победившей на парламентских выборах партией премьер-министра Нарендры Моди, индийская часть Кашмира лишается самоуправления в большинстве вопросов, не связанных с национальной обороной, иностранными делами и системой связи.

Напомним, что Индия и Пакистан являются ядерными державами; между ними со времен провозглашения в 1947 году независимости от Великобритании неоднократно вспыхивали вооруженные конфликты и полноценные войны.