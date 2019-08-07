Тегусигальпа, , 21:56 — REGNUM

«Тысячи гондурасцев вышли на улицы в минувший вторник, 6 августа, чтобы потребовать ухода президента, Хуана Орландо Эрнандеса, которого в суде Нью-Йорка обвинили в предполагаемых связях с наркоторговцами, что сам политик отрицает», — сообщает сегодня, 7 августа, испанское издание El Mundo.

«Долой JOH [инициалы президента по-испански]» — кричали 10 тысяч манифестантов, перекрывших бульвар Suyapa к востоку от центра Тегусигальпы. Полицейские встретили их слезоточивым газом. В ответ студенты Национального университета, участвовавшие в акции протеста, начали бросать в стражей порядка камни. В результате завязалась драка, продлившаяся несколько минут. Позднее свыше 10 тысяч сторонников правительства промаршировали под небольшим дождем по бульвару Kuwait на юге города с лозунгом «Да здравствует JOH».

Протестное выступление было организовано государственными служащими в области здравоохранения и образования совместно с оппозиционными партиями. Акцию подготовили с помощью распространенных по социальным сетям видео. «Мы требуем ухода диктатора, незаконно избранного путем мошенничества», — сказал лидер протестующих Эдвин Эрнандес. Оппозиционные партии утверждают, что действующий президент выиграл выборы в ноябре 2017 года с помощью обмана, поддержанного посольством Соединенных Штатов в Тегусигальпе.