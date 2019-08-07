Анкара, , 21:55 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский приглашает Турцию участвовать в восстановлении разрушенной боевыми действиями инфраструктуры Донбасса.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Об этом украинский президент заявил 7 августа в Анкаре на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я пригласил турецкую сторону присоединиться к восстановлению инфраструктурных объектов на востоке Украины», — заявил Зеленский.

Реакция турецкой стороны на это предложение осталась неизвестной.

Кроме того, украинский президент высказал надежду на участие Турции в международном форуме по восстановлению Донбасса, который официальный Киев собирается организовать в Мариуполе осенью текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины с апреля 2014 года проводят карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего нацистский госпереворот, устроенный в Киеве в феврале 2014 года.

В ходе боевых действий погибло не менее 13 тыс. человек.

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