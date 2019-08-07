Бишкек, , 21:53 — REGNUM

По всей видимости, намеченная на 9 августа в Киргизии встреча глав правительств стран, входящих в Евразийский экономический союз, не состоится. Причина тому — события сегодняшнего дня в селе Кой-Таш, где милицейский спецназ попытался взять штурмом резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Напомним, что на минувшей неделе парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента. Вместе с ним бывший лидер автоматически лишился и неприкосновенности. Ему сразу же выдвинули целый ворох обвинений: от коррупции и мошенничества — до узурпации власти.

Атамбаев заявил, что все обвинения против него — абсурд — он чист перед народом и готов ответить за свои поступки на посту главы государства. Вместе с тем он заявил, что не станет играть «унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях».

Возле его дома в селе Кой-Таш был развернут штаб сторонников Атамбаева. Власти подослали к дому бывшего президента спецназ для того, чтобы задержать Атамбаева. Но сторонники президента отбили штурм и пленили нескольких спецназовцев. Сам Атамбаев пообещал оказать сопротивление и отстреливаться в случае попытки его задержания.

Помимо встречи глав правительств стран ЕАЭС, которая теперь уже, наверное, не состоится в Бишкеке 9 августа, будет перенесено и место проведения намечавшегося накануне Межправсовета заседания Совета ЕЭК с участием первых вице-премьеров.

Под вопросом проведение в сентябре 2019 года в резиденции главы республики ежегодной Евразийской недели с участием деловых кругов России.