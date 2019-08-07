Бишкек, , 21:39 — REGNUM

Весь личный состав министерства внутренних дел Киргизии поднят по тревоге. Об этом сегодня, 7 августа, сообщают местные СМИ.

Напомним, что сегодня правоохранительные органы Киргизии попытались задержать бывшего президента Республики Алмазбека Атамбаева. К его дому в селе Кой-Там прибыл милицейский спецназ, который попытался взять штурмом здание, но не преуспел.

Часть спецназовцев сдалась сторонникам Атамбаева. К дому начали стягивать подкрепления как силовики, так и сторонники бывшего президента.