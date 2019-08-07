Вашингтон, , 21:30 — REGNUM

Стратегическая линия США в отношении КНДР не претерпела никаких изменений в связи с новыми ракетными пусками Пхеньяна, заявил 7 августа глава Госдепа Майк Помпео на совместной с британским министром иностранных дел Домиником Раабом пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам Помпео, усилия США продолжают оставаться сосредоточенными на достижении «полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи».

При этом глава Госдепа отметил, что надеется на продолжение переговоров по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, испытательные пуски северокорейских ракет, произведённые 6 августа в КНДР, президент США Дональд Трамп назвал не выходящими за рамки соглашения с Ким Чен Ыном, подписанного в Сингапуре.

Напомним, власти Северной Кореи считают свои ракетно-ядерные силы единственной гарантией от вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

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