Кабул, 7 августа 2019, 21:19 — REGNUM
Президент Афганистана Ашраф Гани уверен, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не готово к миру, 7 августа передает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили теракт в Кабуле, в ходе которого погибли не менее 14 человек, ранения получили 145 человек. Большинство пострадавших — гражданские лица.
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