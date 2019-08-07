Екатеринбург, , 21:19 — REGNUM

Уголовное дело погибшего экс-руководителя Свердловской железной дороги Алексея Миронова будет продолжено, если родственники Миронова не попросят прекратить производство. Об этом заявил и.о. главы Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов на пресс-конференции, передаёт «Накануне.Ru».

По словам Забелова, без просьбы родственников о прекращении дела по нереабилитирующим обстоятельствам производство будет продолжено, и с обвинительным заключением его рассмотрит суд. Прокуратуре же запрещено ходатайствовать о прекращении дела.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексея Миронова задержали в конце 2018 года по подозрению в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Сам он называл это провокацией. Миронов позже был отпущен из СИЗО под домашний арест, а потом экс-главу и вовсе отпустили под залог. В июне 2019 года его нашли мёртвым на московской Рублёвке.

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