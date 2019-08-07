Вашингтон, , 21:02 — REGNUM

США ожидают поддержки со стороны Британии в борьбе с Ираном, включая сферу свободы судоходства, заявил 7 августа госсекретарь Майк Помпео на пресс-конференции с британским министром иностранных дел Домиником Раабом.

По словам Помпео, Британия может сделать новые шаги для привлечения Ирана к ответственности «за деструктивное поведение».

При этом глава Госдепа поблагодарил Британию за готовность «помочь в охране Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства».

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон предпринимает дипломатические усилия для сбора «коалиции» для морского патрулирования Ормузского пролива у берегов Ирана и Йемена.

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