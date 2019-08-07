Москва, , 20:58 — REGNUM

Уголовные дела, возбуждённые по факту несогласованной акции протеста 27 июля в Москве, переданы в ведение центрального аппарата Следственного комитета России. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее СК возбудил целый ряд уголовных дел по факту несогласованной акции в Москве по статьям «Массовые беспорядки» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как сообщается, в настоящее время по поручению главы СК Александра Бастрыкина все эти дела объединены в одно производство. В зависимости от роли каждого обвинение предъявлено девяти фигурантам дела: Евгению Коваленко, Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву, Самариддину Раджабову, Алексею Миняйло, Егору Жукову, Даниилу Конону, Владиславу Барабанову и Сергею Абаничеву.

Кроме этого, добавили в СК, два фигуранта дела в настоящее время объявлены в розыск.

Отмечается также, что в ходе совещания Александр Бастрыкин распорядился принять меры к установлению размера ущерба, причинённого в результате несогласованной акции гражданам, организациям и имуществу города Москвы.

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