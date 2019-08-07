Бишкек, , 20:27 — REGNUM

«Все президенты Киргизии заканчивали плохо. Теперь ждем эмиграции действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова», — заявил казахстанский эксперт, автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

По мнению политолога, «Россия не стала поддерживать экс-президента Алмазбека Атамбаева, потому что он уже показал себя «хромой уткой».

»Большой поддержки в Киргизии у него уже нет, как показал распад партии власти — СДПК. Поэтому его просто списали, тем более что вопрос контрабанды из Китая через Киргизию до сих пор не снят», — отметил Шибутов.

Собеседник редакции оценивает происходящее сейчас близ Бишкека задержание бывшего главы Киргизии как «фарс».

»Напомню, что, кроме Розы Отунбаевой, ни один президент Киргизии хорошо не заканчивал, несмотря на то, что выбирались они на конкурентных демократических выборах. Так что через несколько лет ждем посадки или эмиграции действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Такая перманентная нестабильность говорит о том, что в стране ситуация никогда уже лучше не станет. Станет только хуже», — подытожил он.