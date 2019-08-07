Степанакерт, , 20:34 — REGNUM

Кандидат в президенты Нагорного Карабаха, бывший премьер-министр республики и глава партии «Свободная Родина» Араик Арутюнян, комментируя статью BBC «Кто расстрелял демонстрантов в Ереване в 2008 году? Следствие указало на отряд из Карабаха», в которой, среди прочего, говорится о прямой причастности к гибели протестующих 1 марта 2008 года генерала Самвела Карапетяна (известного также, как Огановский), заявил, что расследование британского издания не может быть надежным потому, что иностранные СМИ «служат интересам чужих, часто вражеских стран».

Учитывая британские интересы в Азербайджане, Арутюнян не исключил работу BBC и на Баку. По мнению кандидата в президенты Карабаха, сомнительно, что указанный материал опубликован в интересах расследования уголовного дела, а является провокацией, направленной на подрыв безопасности Армении. В связи с этим, Арутюнян призвал армянские СМИ «не глотать наживку» BBC.

По словам бывшего премьера Карабаха, армянские правоохранительные органы проводят качественное расследование по делу о 1 марта, и все юридические оценки произошедшего следует доверять только им. Все правонарушители, независимо от их рангов, должны быть привлечены к ответственности. Но пресса, несущая социальную ответственность, не должна, по мнению Арутюняна, заниматься пропагандистской деятельностью, направляемой иностранными агентами, — особенно в деле дискредитации героев и легендарных армянских военных.

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