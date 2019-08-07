Бишкек, 7 августа 2019, 20:13 — REGNUM
Часть спецназовцев, которые штурмовали резиденцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сдались сторонникам бывшего лидера. Об этом сообщают очевидцы с места событий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня милицейский спецназ попытался взять штурмом резиденцию экс-президента Киргизии в селе Кой-Таш и задержать Алмазбека Атамбаева.
Однако сторонники Атамбаева организовали оборону и смогли взять в плен нескольких спецназовцев, которые ворвались в дом экс-президента. Спецназовцев разоружили.
Сам Атамбаев находится в доме, задержать его не смогли.
При этом более 10 человек получили ранения при попытке штурма резиденции Атамбаева. Также есть неподтвержденная информация об одном погибшем.