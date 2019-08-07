Ереван, , 20:11 — REGNUM

Следствие по «делу 1 марта» считает, что в этот трагический день операцию по стрельбе по демонстрантам руководил генерал-майор карабахской армии Самвел Карапетян, известный как Огановский, сообщает британская BBC, получившая экслюзивную возможность ознакомиться с материалами дела.

1 марта 2008 года, Ереван © Photolure

Как и когда BBC смогла ознакомиться с материалами дела, СМИ не уточняет, однако утверждает, что, согласно этим документам, кроме генерал-майора Самвела Карапетяна, в качестве ключевых игроков в деле выступают также экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также два влиятельных в те дни депутата-предпринимателя — Гагик Царукян и бывший член правящей фракции РПА Самвел Алексанян.

«Расследование этого дела имеет огромное политическое значение и может существенно изменить расклад политических сил в Армении», — констатирует BBC, добавляя, что при изучении имеющихся в деле материалов становится ясно, что:

— Огонь по демонстрантам открыли карабахские силовики, которыми руководил генерал Самвел Карапетян. Он занимал тогдадолжность замминистра обороны Карабаха и был освобожден с работы в апреле этого года, сейчас выступает в качестве свидетеля по «делу 1 марта»

— Во время допроса следователи утверждали, что отряд Карапетяна находился на проспекте Баграмяна в подвале здания президентской администрации

— Следствие считает, что в этом подвале силовиков навестили бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян

— Следователи также проверяют вовлеченность двух влиятельных бизнесменов — Гагика Царукяна и Самвела Алексаняна, чтобы выяснить, не финансировали ли они пребывание карабахских силовиков в дни разгона демонстраций в Ереване

При этом BBC утверждает, что их источники в Армении и Карабахе подтвердили часть этих выводов, сделанных следователями. Авторитетное издание одновременно подчеркивает, что не смогло получить независимые подтверждения по поводу всех обстоятельств убийства демонстрантов.

Специальная группа из 20 человек в подвале президентского дворца

Генерал-майор Самвел Карапетян был допрошен 15 августа прошлого года в качестве свидетеля, допрос продолжался четыре часа, отмечает BBC, утверждая, что в их распоряжении оказалась копия этого протокола допроса.

Генерал подтвердил, что он руководил подразделениями, переехавшими из Карабаха в Ереван, однако версии событий Специальной следственной службы и генерал-майора различаются.

Следователи, в частности, утверждали, что Самвел Карапетян сформировал из своих подчиненных специальную группу из 20 человек, которая располагалась в подвале президентской резиденции.

Генерал-майор Самвел Карапетян, между тем, во время допроса опроверг эти обвинения и утверждал, что «никто не отдавал приказ стрелять по народу».

По словам журналиста, эти обвинения в адрес генерала Самвела Карапетяна были введены в оборот и во время допросов нескольких других свидетелей, однако последние не смогли подтвердить эти утверждения.

В ответ на запрос BBC сам Самвел Карапетян сообщил в электронном письме, что уже дал разъяснения соответствующим органам по указанным вопросам: «я не вижу необходимости возвращаться к ним».

Экс-президент Армении Серж Саргсян, согласно оказавшимся в распоряжении BBC материалам, был допрошен дважды-в феврале этого года, дважды в качестве свидетеля. Третий президент Армении отказался от беседы с BBC, вместо него британскому СМИ направил электронное письмо вице-президент РПА Армен Ашотян.

«На данном этапе Серж Саргсян не общается со СМИ», — написал он, добавив: «по моим сведениям, представленной вами версии нет даже в уголовном деле». При этом Ашотян счел необходимым дать оценку предварительному следствию по делу 1 марта и утверждать, что оно сфабриковано.

Адвокат второго президента Роберта Кочаряна Арам Орбелян оперативно не отреагировал на запрос BBC о предоставлении комментариев, но настоял на том, что в возбужденном против Кочаряна уголовном деле сведений о карабахском отряде нет.

Влиятельные бизнесмены — Гагик Царукян и Самвел Алексанян, имена которых, согласно BBC, фигурируют в уголовном деле, опровергли свою причастность.

Между тем, следователи во время допросов выдвинули версию, согласно которой именно они выплачивали зарплату и поставляли еду карабахским силовикам, переехавшим в Ереван в феврале-марте 2008 года.

Следователь во время допроса утверждал, что представитель Царукяна в эти дни посетил карабахских силовиков, расположенных в подвале президентского дворца, и раздал им деньги.

В ответ на запрос BBC пресс-секретарь Царукяна Ивета Тоноян сказала: «Царукян несколько раз говорил в своих публичных заявлениях, что не имеет никакого отношения к событиям 1 марта».

Предприниматель, депутат от фракции Республиканской партии Армении прошлого созыва парламента Самвел Алексанян, в свою очередь, в беседе с корреспондентом BBC сказал: — «Ничего подобного не было, я никого не обеспечивал едой».

BBC побеседовало также с экспертами. Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Пол Стронски утверждает, что любое расследование по этому делу должно быть максимально прозрачным и открытым, учитывая тот факт, что участниками этих событий был и нынешний премьер-министр Никол Пашинян.

«Следствие по делу 1 марта во многом оставляет впечатление выборочного правосудия», — сказал западный эксперт, добавив: «У меня есть некоторые вопросы по этому делу, у него явно нехватка прозрачности"․

У некоторых родственников жертв 1 марта, однако, впервые появилась надежда добиться правосудия, подчеркивает корреспондент BBC, цитируя слова сестры одной из десяти жертв: «новая власть Армении в плане расследования трагедии сделала больше, чем прежние в течение десяти лет. Я верю этим властям и уверена, что убийство моего брата будет раскрыто», — сказала Мариам Ованнисян.

BBC констатирует, что за два срока президентства Сержа Саргсяна за убийство десяти человек никто не был привлечен к ответственности, и следствие по делу получило новый размах только после смены власти, по инициативе премьер-министра Никола Пашиняна.

Статья BBC, кстати, озаглавлена: «Выполнили приказ стрелять в людей».По «делу 1 марта» главным обвиняемым является второй президент Армении Роберт Кочарян. Он находится под арестом по обвинению в узурпации государственной власти.