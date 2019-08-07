Бишкек, , 20:03 — REGNUM

«Штурм дома Алмазбека Атамбаева — вынужденная мера, вполне оправданная с точки зрения государственных интересов. Тем самым официальный Бишкек вернул ситуацию в управляемое русло. Жесткость мер, в принципе, видится вполне обоснованной», — заявила политический обозреватель из Казахстана Жанар Тулиндинова, комментируя ИА REGNUM задержание экс-президента Киргизии.

Аналитик отмечает, что «ситуация вокруг Атамбаева — троекратная неявка на допрос, попытки экс-президента сконцентрировать вокруг себя некие силовые ресурсы, беспрепятственный вылет в Москву минуя погранслужбу, обставленный как спецоперация — наносила существенный ущерб авторитету официальной власти Киргизии».

«Фактически, это подрыв легитимности власти — вернее, ее монополии на легитимное насилие», — считает она.

По мнению собеседницы, «некоторую надежду на несиловое урегулирование противостояния двух президентов Киргизии (бывшего и действующего) давала попытка Москвы выступить медиатором конфликта».

«Однако, боюсь, что киргизская сторона расценила московский демарш Атамбаева и его попытку заручиться поддержкой Кремля как ещё более значительный урон своему имиджу и легитимности, поскольку возникло ощущение, что внутриполитическая ситуация в стране находится под внешним управлением, что крайне нежелательно для суверенного государства», — отметила Тулиндинова.

Политический обозреватель пояснила, что «штурм дома Атамбаева в Кой-Таше — вынужденная мера и вполне оправданная с точки зрения государственных интересов».

«Тем самым официальный Бишкек вернул ситуацию в управляемое русло, а также подтвердил свое монопольное право на насилие. Жесткость мер, в принципе, видится вполне обоснованной. Теперь инициатива находится в руках действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Во избежание эскалации конфликта киргизской власти важно обеспечить справедливое и всестороннее расследование, законность и справедливое правосудие», — подчеркивает казахстанский эксперт.

Она предположила, что у сторонников Атамбаева, которые в настоящий момент могут лишиться своего лидера, «осталось гораздо меньше пространства для маневра, однако главное для них — это следование правовым процедурам».