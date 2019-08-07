Бишкек, , 20:00 — REGNUM

Депутат парламента Киргизии Ирина Кармушкина опровергла информацию о задержании бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Соответствующее заявление она сделала журналистам сегодня, 7 августа.

Противоречивая информация поступает из киргизского села Кой-Таш, где находится резиденция экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Сначала сообщалось, что милицейский спецназ окружил резиденцию Атамбаева и попытался его задержать, но встретил отпор со стороны сторонников бывшего президента.

Затем поступили сообщения о том, что Атамбаев якобы задержан сотрудниками милиции и увезён в неизвестном направлении.

Но сторонники Атамбаева утверждают, что это не соответствует действительности. Депутат Карамушкина заявила, что Атамбаев всё ещё отбивается от спецназа в своей резиденции.

«Его не задержали, он обороняется у себя дома», — сказала она.

Позднее стало известно, что сторонникам Атамбаева удалось разоружить некоторых спецназовцев. Также поступила информация о направленных в Кой-Таш подкреплениях со стороны правоохранителей и сторонников Атамбаева из других районов.