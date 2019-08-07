Литовская Республика, , 19:39 — REGNUM

Часть литовских евреев, которые входят в Общину евреев Литвы и уже давно конфликтуют с председателем общины Фаиной Куклянски, сегодня, 7 августа, выпустили открытое заявление с критикой главы ОЕЛ и выражением беспокойства, что действия Куклянски, по их мнению, настраивает литовцев против евреев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Вильнюсе ранее Куклянски от имени Общины евреев Литвы объявила о закрытии синагоги и офиса Общины евреев Литвы. Причиной стали угрозы расправы и невозможность обеспечения безопасности синагоги. Литовцы критикуют Общину евреев Литвы за то, что литовские евреи приветствовали демонтаж мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке, который принимал активное участие в Холокосте. В Литве многие его считают «национальным героем».

Евреи, которые критикуют Куклянски, выражают в заявлении сожаление, что «из-за своего авторитаризма, не посоветовавшись с отделениями Общины евреев Литвы, председатель ОЕЛ делает некорректные заявления, таким образом, возможно, настраивая против литовских евреев другую часть литовского общества».

В заявлении также подчёркивается, что «евреи всегда были и будут лояльными гражданами Литовской Республики».

Заявление подписали пять председателей региональных отделений общины из Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Паневежиса.

Фаина Куклянски в настоящий момент частый комментатор в СМИ из-за своего публичного спора с «патриархом» литовских консерваторов Витаутасом Ландсбергисом, который употребил публично слово «жидовка», а когда его в антисемитизме обвинила Куклянски, сторонники Ландсбергиса приняли оправдывать своего «духовного лидера», объясняя, что слово «жидовка» — это нормальное литературное слово.

Напомним, в Литве Холокост носил самый страшный характер во времена Второй мировой войны было уничтожено около 98% всех евреев. В абсолютных цифрах — порядка 200 тыс. человек. Литовцы принялись уничтожать евреев ещё до прихода фашистов.