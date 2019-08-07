Варшава, , 19:24 — REGNUM

На границе с Украиной будет заново сформирована 1-я моторизованная дивизия Войска Польского, сообщает 7 августа белорусский интернет-портал belvpo.com.

По заявлениям польских военных, дивизия будет представлять собой самое мощное сухопутное соединение в вооружённых силах страны. Формирование дивизии должно начаться в сентябре 2019 года.

Дивизия будет состоять из двух бригад, танковой и механизированной, а также получит на усиление американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Каждая бригада будет укомплектована двумя танковыми и двумя механизированными батальонами, самоходным артдивизионом, зенитным дивизионом, сапёрной и разведывательной ротами.

Парк бронетехники будет состоять из танков «Леопард» и Т-72, а также боевых машин пехоты БМП-1.

Стоит отметить, что эти планы польского военно-политического руководства дополняются развёртыванием на территории Польши дополнительных формирований США и НАТО, а также интенсивными военными учениями Североатлантического альянса.

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