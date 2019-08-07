Вильнюс, , 19:23 — REGNUM

В центре литовской столице Вильнюсе, на площади у Национального музея, сегодня, 7 августа, состоялся организованный националистами митинг в поддержку называемых в Литве «народными героями» пособников нацистов Йонаса Норейки и Казиса Шкипры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На митинг собралось не более двух сотен человек. Некоторые пришли с плакатами с изображениями Норейки и Шкипры, другие с плакатами, на которых, например, было написано «Община евреев Литвы — филиал Кремля?» или «Путин любит Куклянски» (Фаина Куклянски — председатель Общины евреев Литвы).

Со сцены, тем временем, выступали различные активисты, общий посыл выступления которых был в том, что «нападки на героев Литвы — Норейку, Шкипру и других — это часть гибридной войны Кремля, цель которой уничтожить историческую память Литвы».

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На митинг пришло и несколько политиков, в том числе бывший кандидат в президенты Арвидас Юозайтис или депутат Сейма Литвы Миндаугас Пуйдокас.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вильнюсе 6 августа закрылась синагога и офис Общины евреев Литвы. В общине заявили, что получают угрозы — звонками и письмами, а обеспечить безопасность в такой ситуации не представляется возможным. Литовцы критикуют Общину евреев Литвы за то, что литовские евреи приветствовали демонтаж мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке, который принимал активное участие в Холокосте. В Литве многие его считают «национальным героем».