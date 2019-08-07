Москва, , 19:23 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии, где правоохранительные органы задержали бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева», — заявили в пресс-службе.

Также подчеркивает, что российский лидер получает самую последнюю информацию о происходящем в Киргизии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня правоохранительнве органы взяли штурмом резиденцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Сторонники Атамбаева пытались защитить экс-президента, но милицейский спецназ применил огнестрельное оружие и светошумовые гранаты.

Ранения получили по меньшей мере 16 человек.

Атамбаев был задержан и увезен милицией в неизвестном направлении.