Анкара, 7 августа 2019, 19:05 — REGNUM
Турция завершила подготовку «безопасной зоны» на севере Сирии, однако начнет активные действия после согласования и совместно с силами США, 7 августа передает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 августа представители США и Турции заявили, что в ходе трехдневных переговоров в Анкаре военные двух стран согласились создать совместный операционный центр на севере Сирии.
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