Цхинвал, , 19:04 — REGNUM

6 августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил Олега Ширана на должность председателя комитета государственной безопасности республики и официально представил нового председателя ведомству, сообщила пресс-служба главы государства.

Олег Ширан окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознаменное училище им. Ленинского комсомола, затем закончил академию ФСБ Российской Федерации. Ширан состоял на службе в ФСБ России на различных оперативных и руководящих должностях.

Предыдущий председатель КГБ Южной Осетии был отправлен в отставку 13 сентября 2018 года.