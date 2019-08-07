Пекин, , 18:52 — REGNUM

Китай выражает решительный протест в связи с грубым вмешательством США во внутренние дела Венесуэлы, заявила 7 августа официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В заявлении МИД КНР указано, что действия США грубо нарушают основополагающие принципы международных отношений, а также право каждого народа на выбор правящей партии.

«С кем сотрудничать той или иной стране — дело этой страны», — заявила Хуа Чуньин.

Таким образом Китай отреагировал на указ президента США Дональда Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы, включая центробанк и государственную венесуэльскую нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, Трамп заявил о санкциях, которые будут введены против граждан иных государств, поддерживающих действующие власти Венесуэлы и президента Мадуро.

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