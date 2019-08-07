Сухум, , 18:38 — REGNUM

6 августа в заседании кабинета министров Абхазии руководитель аппарата правительства Давид Сангулия предоставил отчет о работе по инвентаризации и оцифровки актов правительства и распоряжений премьер-министра. Об этом сообщило информагенство «Абхазия-Информ».

Сангулия рассказал, что инвентаризация и оцифровка актов правительства и распоряжений премьер-министра проводилась в несколько этапов. На данный момент роведена работа по получению электронных версий свыше семи тысяч принятых постановлений и распоряжений правительства за период с 1992 года по настоящее время, а также около 100 тысяч первичных материалов.

В результате проделанной работы появился банк данных графических образов нормативно-правовых актов. Для работы с базой создан специальный веб-интерфейс, в котором предоставляются необходимые средства для поиска документа по порядковому номеру и названию, а также по содержанию акта. Программа позволит обеспечить широкий доступ к текстам документов.

Сангулия отметил, что последующая оцифровка актов и пополнение программы в режиме «реального времени» будет осуществлять аппарат кабинета министров.