Тбилиси, , 18:36 — REGNUM

Представительство Евросоюза в Грузии распространило специальное заявление в связи с 11-ой годовщиной августовской войны, в котором выразило поддержку Грузии и осудило Россию за направленные против суверенитета и территориальной целостности соседнего государства действия.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

«11 лет прошло после конфликта между Грузией и Российской Федерацией в августе 2008 года. В течение этого периода Российская Федерация нарушением норм международного права и обязательств по соглашению от 12 августа 2008 года не только сохранила, но и нарастила свое военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии. Фундаментальные права населения пострадавших от конфликта регионов по-прежнему нарушаются, в том числе путем ограничения права на передвижение, так называемой бордеризации, временного закрытия пропускных пунктов и незаконных задержаний, а также нарушения права вынужденно перемещенных лиц на безопасное и достойное возвращение в свои дома», — пишет грузинское представительство ЕС в своем заявлении.

Поддержку Грузии выразила и исполняющая обязанности посла США Элизабет Руд, которая 7 августа посетила поселок Церовани, где компактно проживают пострадавшие в ходе августовской войны беженцы из Южной Осетии.

По ее словам, жители поселка рассказали ей о том, как 11 лет назад были вынуждены покинуть родные места, а также поведали свои истории о героизме, дружбе и любви к родине.

«Соединенные Штаты продолжают гордо поддерживать Грузию и заботиться о ее вынужденно перемещенном населении, чтобы до безопасного возвращения домой они могли достойно жить здесь», — написала на своей страничке в соцсети после встречи в Церовани Элизабет Руд.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую, согласно заключению комиссии ЕС во главе с Хайди Тальявини, начала Грузия, а Россия ответила на ее действия «непропорциональной силой».