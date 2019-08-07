Бишкек, , 18:26 — REGNUM

«С учетом того, что при задержании бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева появились раненные — вероятность его ареста резко повышается», — сказал российский эксперт Никита Мендкович, комментируя действия силовиков при задержании экс-главы Киргизии.

Алмазбек Атамбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт считает, что «плохо, что дошло до стрельбы».

«Но юридически действия властей Киргизии абсолютно мотивированы поскольку была повестка о приглашении на допрос экс-президента страны Алмазбека Атамбаев. С его стороны был неоднократный, публичный отказ. И сейчас, видимо, в такой форме осуществляется принудительный привод».

По его мнению, «Атамбаева вызывали на допрос в качестве свидетеля, но думаю, он или его адвокаты прекрасно понимали, что допрос может закончиться арестом. И он из свидетеля может превратиться в задержанного. Особенно, учитывая текущий контекст».

«Что будет после задержания — сказать трудно. С учетом того, что появились раненые при задержании в селе Кой-Таш, где последнее время находился бывший президент — вероятность его ареста повышается», — подчеркнул Мендкович.

Он считает, что «очень плохо, что ситуацию не смогли решить иначе».

«Подобные прецеденты раскачивают стабильность в республике и провоцируют новые конфликты. Хочется надеяться, что стороны проявят благоразумие и задержание Атамбаева не спровоцирует новых потрясений и жертв».