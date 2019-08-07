Улан-Батор, 7 августа 2019, 18:23 — REGNUM
В Монголию прибыл глава Пентагона Марк Эспер, сообщается 7 августа на его официальной странице в Twitter.
По утверждению главы американского ведомства, он прилетел в Улан-Батор для «подтверждения общих ценностей Соединённых Штатов и Монголии».
«Прибыл в Монголию! Планируем подтвердить приверженность общим ценностям США и Монголии, крепость нашего партнёрства и поддержку демократии и свободы во всём мире», — написал Эспер в Twitter.
Стоит отметить, что ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что после выхода США из договора по РСМД надо как можно скорее разместить в Азии американские ракеты средней дальности наземного базирования.
Кроме того, Эспер отметился заявлением о противодействии, которое должны оказать США влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
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