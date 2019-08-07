Улан-Батор, , 18:23 — REGNUM

В Монголию прибыл глава Пентагона Марк Эспер, сообщается 7 августа на его официальной странице в Twitter.

По утверждению главы американского ведомства, он прилетел в Улан-Батор для «подтверждения общих ценностей Соединённых Штатов и Монголии».

«Прибыл в Монголию! Планируем подтвердить приверженность общим ценностям США и Монголии, крепость нашего партнёрства и поддержку демократии и свободы во всём мире», — написал Эспер в Twitter.

Стоит отметить, что ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что после выхода США из договора по РСМД надо как можно скорее разместить в Азии американские ракеты средней дальности наземного базирования.

Кроме того, Эспер отметился заявлением о противодействии, которое должны оказать США влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция и США договорились о зоне безопасности на севере Сирии