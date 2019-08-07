Москва, , 18:21 — REGNUM

Только сейчас, после инцидента на линии разграничения в Донбассе 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский начал понимать груз ответственности, возложенный на него как на главу государства. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Хорошо, что Зеленский дозвонился до Кремля. Там его резонно спросили, когда же, наконец, украинская армия прекратит обстрелы Донбасса. Видимо, только сейчас, после того как при нём погибла целая группа украинских военнослужащих — причём непонятно, почему, надо расследовать отдельно, — до него это дошло, куда он попал, почему он стал президентом и что ему за это придётся отвечать», — заявил Трофимчук.

Впрочем, мышление окружающей его команды, как и компетенции самого президента, от этого никак не изменятся, считает политолог. Поэтому никаких изменений в политическом курсе страны ожидать не приходится.

«Когда убивали мирных жителей Донбасса, мы помним, он совершенно спокойно релаксировал, тусил, ходил в трусах по пляжу. И сразу после того, как до него дошло, что это не игрушки, он созвал совещание своих силовиков. Грозная новость. А я вот представляю, что полгода назад Владимир Зеленский собрал тоже каких-то ответственных лиц. Что он им может сегодня сказать, этим силовикам? Он не поменялся абсолютно ни как руководитель, ни как человек. Поэтому обстрелы, к сожалению, будут продолжаться дальше», — указал Трофимчук.