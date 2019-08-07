Аден, Йемен, , 18:13 — REGNUM

В столице «правительственной коалиции» Йемена Адене произошли вооруженные столкновения между местными ополченцами и «президентской гвардией», 7 июля передает агентство Reuters.

По официальной информации, в результате стрельбы погиб один человек, двое получили тяжелые ранения. Причина столкновений не называется.

В Адене на юге Йемена базируются вооруженные отряды и силы Саудовской Аравии и ОАЭ, поддерживающие свергнутое хуситами правительство в Сане.

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