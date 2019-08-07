Тбилиси, , 18:12 — REGNUM

В связи с 11-ой годовщиной августовской войны 2008 года МИД Грузии выступил с официальным заявлением, в котором в очередной раз напомнил России о ее международных обязательствах по соглашению о прекращении огня и призвал к выполнению этих обязательств.

«Российская Федерация пока не выполнила соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и опять продолжает нарушение международных обязательств, несмотря на постоянные призывы мирового сообщества. Полностью пренебрегая обязательствами по соглашению о прекращении огня, Москва еще больше усиливает свое незаконное военное присутствие на местах и препятствует созданию международных механизмов безопасности в Абхазии и Цхинвальском регионе Грузии», — говорится в заявлении.

МИД Грузии обвиняет Россию в шагах, направленных на аннексию этих двух «регионов», которая выражается в возведении колючих заграждений и искусственных барьеров на «административных границах», незаконных задержаниях граждан Грузии при попытках перехода через эту границу, дискриминации остающегося в Абхазии и Южной Осетии грузинского населения, а также убийствах, совершенных по этническому признаку.

Со своей стороны официальный Тбилиси подтверждает приверженность политике мирного урегулирования конфликта с Россией путем переговоров и усилия по деэскалации. Подтверждением такой мирной политики называет взятое на себя еще при правлении Саакашвили обязательство о неприменении силы и ожидает ответного шага от России. Одним из путей к примирению с осетинским и абхазским населением МИД Грузии считает выдвинутую правительством страны инициативу «Шаг к лучшему будущему».

Что касается отношений с Россией, шаги по снижению напряженности в них были сделаны начиная с 2012 года, когда «грузинская сторона приняла ряд конструктивных решений по восстановлению торгово-экономических и гуманитарных отношений», но, как подчеркивают в МИД Грузии, за этими решениями обязательно должны последовать соответствующие шаги России по урегулированию конфликта.

Одним из таких шагов Тбилиси считает выполнение всех пунктов соглашения о прекращении огня и отказ России от принятого в 2008 году решения о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую, согласно заключению комиссии ЕС во главе с Хайди Тальявини, начала Грузия, а Россия ответила на ее действия «непропорциональной силой».