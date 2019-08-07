Тбилиси, , 18:11 — REGNUM

В канун 11-й годовщины августовской войны в Грузии прошли акции протеста против «российской оккупации». Лидеры «Европейской Грузии», основанной бывшими соратниками экс-президента Михаила Саакашвили, вместе с поддерживающими их «гражданскими активистами» собрались у селения Эргнети, на «административной» границе с Южной Осетией. Они принесли с собой плакаты, флаги Евросоюза и Грузии и воздушные фонарики, которые во время акции зажгли и запустили на сторону Южной Осетии. Тем самым участники акции пытались «донести свой голос» до жителей по ту сторону границы.

Как заявляли лидеры «Европейской Грузии» и их сторонники, главная их цель — напомнить миру, что Россия — оккупант, а населению Южной Осетии сказать, что они желают жить вместе с ними в единой Грузии.

«Грузия никогда не смирится с тем, что часть наших земель оккупирована. Израиль и еврейский народ 2 тысячи дет носили идею Иерусалима. Нам, конечно, столько времени не понадобится на объединение Грузии, но сколько бы лет ни прошло, все должны знать, что мы доведем борьбу до конца», — заявил присутствовавший на акции в Эргнети член «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе.

В Тбилиси между тем акции против российской «оккупации» провели члены так называемого «антиоккупационного движения», которые периодически устраивали подобные мероприятия и в самой столице, и у «административной границы». На этот раз они собрались на Московском проспекте и потребовали изменения его наименования. Активисты движения принесли с собой плакаты с фамилиями погибших в дни августовской войны грузинских военнослужащих и призвали власти как можно быстрее заменили все, пока еще связанные с Россией названия улиц на имена достойных граждан Грузии.

«Мы добьемся того, чтобы ни одна улица в Грузии не носила названия, связанного с Россией или советским прошлым», — заявил журналистам один из организаторов этой акции.

Напомним, что согласно заключению комиссии ЕС во главе с Хайди Тальявини военные действия в Южной Осетии в первые дни августа 2008 года начала Грузия, а Россия ответила на ее действия «непропорциональной силой».