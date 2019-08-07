Москва, , 18:11 — REGNUM

В Киеве продолжают тщетные попытки отбросить неудобные для украинской власти положения минских соглашений. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Украинское стороне изначально надо было определиться: поддерживаем минские соглашения или будем их читать как минимум в ресторане, этот пункт нравится, может быть, его выполним, а этот пункт не подходит? Это комплекс мер и он должен быть выполнен весь. И не так что один, два, пять и потом как будет», — заявил Мирошник.

Он напомнил, что большинство положений минских соглашений должно было исполняться уже в 2015 году после февраля-месяца.

«Но Украина тут же буквально через месяц начала их переиначивать. А то, что сегодня Украине не нравятся внесения в конституцию, это очень показательно. Пять лет на Украине промывали мозги, пять лет доминировали радикалы и сегодня Зеленский не готов пойти на то, чтобы (особый) статус гарантировал какие-то обязательства», — подчеркнул Мирошник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что для защиты интересов граждан Украины на всей территории страны нет никакой необходимости вносить изменений в конституцию государства.