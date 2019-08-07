Москва, , 18:33 — REGNUM

Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым показала, что глава региона хорошо владеет ситуацией и что у него устойчивое положение в федеральных органах власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил политолог Марат Баширов.

«Владимиров хорошо владеет ситуацией у себя в регионе, и поэтому в разговоре с президентом он поднял две острые темы, — сказал Баширов. — Во-первых, это развитие туристического кластера санаторно-курортных услуг. Во-вторых, Владимиров поставил вопрос о том, что необходимо развивать в первую очередь сельскую местность. В Ставропольском крае в основном преобладают поселки и села с небольшим количеством проживающих там жителей. Он поставил вопрос об устойчивом развитии сельских территорий. Эта программа запускается с начала следующего года. Губернатор попросил президента о поддержке, так как сейчас мы чаще слышим об устойчивом развитии городов, а следом идёт программа устойчивых сельских поселений».

Это, как отметил Баширов, касается дорог, газификации, что очень важно для малых поселений наших граждан. Политолог подчеркнул, что Владимиров поставил вопрос о газификации Ставропольского края и получил поддержку президента РФ, и сумма, которую в итоге регион получит, будет исчисляться несколькими миллиардами рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Владимирова, в строительство объектов курортной инфраструктуры на Ставрополье всё активнее вовлекаются представители бизнес-сообщества. Как сказал губернатор, почти два десятка санаториев строится в настоящее время на Кавминводах, и в ближайшем будущем ожидается наплыв инвесторов.

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