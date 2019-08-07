Москва, 7 августа 2019, 18:33 — REGNUM
Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым показала, что глава региона хорошо владеет ситуацией и что у него устойчивое положение в федеральных органах власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил политолог Марат Баширов.
Это, как отметил Баширов, касается дорог, газификации, что очень важно для малых поселений наших граждан. Политолог подчеркнул, что Владимиров поставил вопрос о газификации Ставропольского края и получил поддержку президента РФ, и сумма, которую в итоге регион получит, будет исчисляться несколькими миллиардами рублей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Владимирова, в строительство объектов курортной инфраструктуры на Ставрополье всё активнее вовлекаются представители бизнес-сообщества. Как сказал губернатор, почти два десятка санаториев строится в настоящее время на Кавминводах, и в ближайшем будущем ожидается наплыв инвесторов.
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