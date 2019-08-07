Москва, , 18:02 — REGNUM

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян призвал к усилению борьбы с «оккупантом», однако самому чиновнику полномасштабная война ничем не угрожает. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Омелян — человек пошёл на министерский пост от «Народного фронта», не пошёл на выборы, потому что они понимали, что их рейтинг равен рейтингу обезжиренного кефира. Их нет просто, не существуют. Сегодня этот человек даёт какие-то рекомендации Зеленскому», — заявил Килинкаров.

«Кто этот человек? Человек, у которого жена рожает в США почему-то, его дети становятся гражданами Америки, а он, если он уволится с поста министра — хочу увидеть его в ближайшем военкомате и вот там в окопах, раз он призывает всю страну воевать. А если он этого не делает, то пусть закроет свой поганый рот и не провоцирует ситуацию», — продолжил он.

Ранее министерство обороны Украины сообщило о том, что ночью на 7 августа в направлении села Богдановка произошёл обстрел. Позднее в районе Павлополя был применен ручной переносной гранатомет. В результате инцидента погибло четыре военнослужащих Украины, Киев возложил ответственность на ополченцев.

Позже министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал президента Украины Владимира Зеленского «бросить все силы на борьбу с оккупантом, поскольку никакого перемирия в реальности не существует».