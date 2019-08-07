Бишкек, , 18:02 — REGNUM

Столкновения со стрельбой возле резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш продолжаются. Об этом сегодня, 7 августа, сообщают местные СМИ.

По последним данным ранение получил бывший депутат Жогорку Кенеша (парламент КИргизии) Меербек Мискенбаев, а также журналист портала 24. kg Аида Джумашова.

Кроме того, сторонники Атамбаева сообщают, что в Кой-Таш направляются жители Ысык-Атинского и Сокулукского района, который также поддерживают экс-президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно о попытке правоохранительных органов Киргизии задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева.