Москва, , 17:53 — REGNUM

Украина будет сталкиваться с гибелью своих военнослужащих в Донбассе до тех пор, пока Киев не начнёт выполнять условия минских соглашений. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Невозможно сегодня с кем-то о чём-то договориться. Единственный вариант — это следовать минским договорённостям и развести по всей линии фронта войска на безопасную зону. На 10−15 км. И тогда у нас не будет вот таких прецедентов, не будет звонить Путин Зеленскому или Зеленский Путину. Это надо решить системно и чётко», — заявил Килинкаров.

Ранее министерство обороны Украины сообщило о том, что ночью на 7 августа в направлении села Богдановка произошёл обстрел. Позднее в районе Павлополя был применен ручной переносной гранатомет. В результате боевых действий погибли четверо военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Украинская сторона возложила ответственность за обстрел на ополченцев, однако по данным разведки ДНР, ближайшее расположение вооружённых сил ДНР находилось на расстоянии 8,11 км от точки обстрела.