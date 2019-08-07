Бишкек, , 17:53 — REGNUM

Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно о начале штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш.

При этом резиденцию обороняют сторонники Атамбаева, отбиваясь от спецназа камнями.

Тем не менее уже поступает информация о как минимум 10 раненных.

https://www.facebook.com/kunduz.ajibekova/videos/2174232229366971/